Nach dem Abgang von Christian Ilzer zu Hoffenheim, wo der Steirer am Montag offiziell vorgestellt wurde, übernahm mit Jürgen Säumel der bisherige Trainer von Sturm II bei der Bundesligamannschaft. Der langjährige Kapitän der Grazer leitete am Montag seine erste Einheit in Messendorf.

Seine interimistische Nachfolge bei der zweiten Mannschaft übernimmt mit Thomas Hösele ein alter Bekannter. Zuletzt agierte er als Trainer der U18 bei Sturm. Matthias Rojs wird Co-Trainer, Patrick Tändl leitet nun Sturms U18. Hösele war bereits von 2018 bis 2023 Coach der zweiten Mannschaft bei den Grazern.