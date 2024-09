Der SK Sturm II kann seine Heimspiele in der 2. Liga wieder im Solarstadion Gleisdorf austragen. Nach einer neuerlichen Kommissionierung der Spielstätte hat der zuständige Senat 3 der Bundesliga wieder die Stadionzulassung erteilt.

Diese war Anfang August entzogen worden, nachdem die Qualität des Spielfelds (A-Kriterium) mangelhaft war. Nach einem großflächigen Austausch der betroffenen Rasenstellen befindet sich das Spielfeld nun wieder in gutem Zustand.

Die Zweitvertretung des SK Sturm musste das Heimspiel gegen Kapfenberg Mitte August in Wolfsberg in der Lavanttal-Arena austragen. Die Partie gegen den SV Stripfing am Samstag kann somit wieder in Gleisdorf über die Bühne gehen.