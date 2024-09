Die Glückwünsche sind nach dem Spiel gegen die WSG Tirol (4:2) nur so eingeprasselt. Leon Grgic war mit seinen zwei Toren der Matchwinner gegen die WSG Tirol. Er drehte die Partie. „Ich bin froh für Leon, jeder im Stadion freut sich auch für ihn. Er hat ein super Spiel gemacht, fast allein das Spiel gedreht. Glückwunsch, ich hoffe, dass er so weitermacht“, sagte Jon Gorenc Stankovic. Und auch Trainer Christian Ilzer stimmte ein und sagte: „Er st fast alleine der Matchwinner. Er war am Punkt da, darf sich freuen. Aber es ändert nichts für die Zukunft. Er muss weiter Gas geben“.