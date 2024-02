Seit 2012 übt Christian Jauk das Präsidentenamt beim SK Sturm aus. Am 28. Februar könnte der 58-Jährige in seine vierte Amtszeit gewählt werden. Dann findet nämlich die ordentliche Generalversammlung der Schwarz-Weißen statt. Schauplatz ist der Raiffeisen-Sportpark in Graz, wo ab 18 Uhr alle ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder teilnehmen und abstimmen dürfen.

Offiziell hat Jauk sein Antreten noch nicht bekanntgegeben. Es handelt sich aber nur um einen Formalakt. Im Hintergrund wird bereits an der Liste Jauk gearbeitet. „Sollte ich antreten, stehe ich für Kontinuität. Kontinuität heißt gleichzeitig, dass nicht jedes Gesicht das gleiche sein wird“, sagte der Steirer vor sechs Wochen. Veränderung wird es also auf jeden Fall geben.