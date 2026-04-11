Der GAK ist mit dem Start der Qualifikationsgruppe auch ergebnistechnisch in Schwung gekommen, feierte mit dem 2:1 gegen den WAC, dem 5:1 gegen die WSG Tirol und dem 2:1 gegen Blau-Weiß Linz drei Siege in Serie, erstmals nach 701 Tagen. Der vierte volle Erfolg soll heute (17 Uhr) folgen. In Altach wollen die Athletiker wieder drei Punkte holen und damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen weist die Statistik seit Jahresbeginn aus – womit die Rotjacken die zweitbeste Bilanz in der Bundesliga in diesem Zeitraum hinter dem SK Sturm aufweisen. Damit fällt die Co-Trainer-Ära von Joachim Standfest beim GAK bis jetzt positiv aus. Der 45-Jährige verstärkt seit der Wintervorbereitung das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer.

Für Standfest ist es heute eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. 42 Spiele lang war er Cheftrainer der Vorarlberger, ehe es eine überraschende und nicht besonders harmonische Trennung zwischen dem Steirer und den Altachern gab. Öffentlich äußerte sich Standfest nie über die Gründe des Auseinandergehens. „Das ist nie mein Stil gewesen und das werde ich auch niemals machen. Ich bin eher der Typ, der Dinge direkt mit den Beteiligten anspricht. Das habe ich auch in Altach getan“, sagt Standfest. Er habe die Gründe des Auseinandergehens für sich aufgearbeitet und eine Liste gemacht und Dinge herausgearbeitet, die er nun anders macht.

Joachim Standfest © GEPA pictures

Mit Altach hatte der 45-Jährige auch gegen den Abstieg spielen müssen. Er kennt also die Situation der Spieler in solch einer Ausnahmesituation gut. „Wichtig ist, dass man mental nicht verzweifelt“, sagt er. Beim GAK waren die Spieler auf den Punkt genau mit Beginn der entscheidenden Phase der Punkteteilung sowohl mental als auch physisch da. Aktuell ist Daniel Maderner verletzt. Alexander Hofleitner war Anfang der Woche kränklich, ist aber rechtzeitig gesundet. „Wir wollen unsere Erfolgsserie verlängern und auch in Altach gewinnen“, sagte Feldhofer.

Ein weiterer Sieg würde auch die Kaderplanung in Schwung bringen. Bisher hat es noch sehr wenige Gespräche bezüglich Vertragsverlängerungen gegeben. Das hat zwei Gründe, wie Sportdirektor Tino Wawra erklärte: „Die Spieler sollen sich voll auf die Spiele konzentrieren, da sind Gespräche nicht gerade förderlich. Und wenn man Gespräche führt, sollte man mit allen Spielern bzw. ihren Beratern mehr oder weniger parallel sprechen. In der Kabine ist das schnell Thema.“ Das hat die Causa Donovan Pines gezeigt. Als Wawra öffentlich verlautbarte, dass er die Option bei Pines ziehen wird, haben alle Spieler den Abwehrhünen gratuliert. Er selbst wusste allerdings nichts davon und war kurzzeitig verwirrt und überrascht. Einige Manager wollen längst Gespräche mit Wawra führen, sonst werde man andere Optionen annehmen müssen.