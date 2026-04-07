Es war das Aufregerthema beim 2:1-Sieg des GAK über Blau-Weiß Linz am Karsamstag. Ramiz Harakaté erzielte in der 79. Minute den Siegtreffer für die Rotjacken und jubelte provokant vor den Gästefans. Nachdem er dafür die Gelbe Karte gesehen hatte, wollte er auf Schiedsrichter Markus Hameter einwirken, wurde aber von seinen Mitspielern gebremst, woraufhin Harakaté erbost reagierte.

Nachdem er unmittelbar nach dem Spiel den Jubel mit vorangegangenen Provokationen gerechtfertigt hatte, folgte nun die Entschuldigung in einem Vereinsstatement. „Mein Torjubel war nicht okay. Ich habe hier aus der Emotion heraus gehandelt und in diesem Moment nicht klar gedacht. Ich möchte mich hiermit sowohl bei den Gäste-Fans als auch bei den eigenen Mitspielern entschuldigen“, sagte der Franzose. Sportdirektor Tino Wawra ergänzte: „Wir haben mit Ramiz ein ernsthaftes Gespräch geführt und ihm deutlich gesagt, dass so ein Verhalten für uns nicht akzeptabel ist und auch nicht für die Werte des GAK steht. Er hat sich entschuldigt und sehr einsichtig gezeigt.“ Am Samstag (17 Uhr) trifft der GAK auf Altach.