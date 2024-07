Petar Filipovic debütierte am 14. Mai 2011 in der deutschen Bundesliga für den FC St. Pauli. Nach Stationen in Kroatien bei Cibalia Vinkovci und NK Slaven Belupo wechselte er im Winter 2015/2016 in die österreichische Bundesliga zum SV Ried und spielte anschließend für die Wiener Austria. Weitere Stationen waren Konyaspor in der Türkei und der LASK. Zuletzt spielte er für AEL Limassol auf Zypern.

International absolvierte der 33-Jährige 22 Spiele in der Europa League, 10 in der Europa League-Qualifikation, 4 in der Champions League-Qualifikation und ein Spiel in der Conference League.

Sportdirektor Dieter Elsneg freut sich über den Neuzugang: „Ich bin sehr froh, dass wir mit Petar einen tollen, erfahrenen Spieler in unseren Reihen begrüßen können. Petar ist ein Leader, der uns mit seiner Qualität gut tun wird.​“