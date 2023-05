Das Gerücht über einen Abgang von Matthias Imhof kursierte im Umfeld der Austria Klagenurt bereits seit Wochen. Nun machten es die Waidmannsdorfer offiziell. Der Geschäftsführer wird sich nach der Saison dem deutschen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen als Sportdirektor anschließen und soll den Verein so schnell wie möglich wieder in die zweite deutsche Bundesliga führen.

"Ich hatte eine tolle Zeit in Waidmannsdorf und die Austria wird immer einen Platz in meinem Herzen behalten. Ich bleibe dem Verein verbunden und bin davon überzeugt, dass er weiterhin so eine gute Rolle in der Bundesliga spielen wird, wie es bisher der Fall war. Trainer Peter Pacult und der Mannschaft drücke ich für die Zukunft fest die Daumen und ich würde mir sehr wünschen, dass die Austria künftig in Klagenfurt und der Region wieder größeren Zuspruch erfährt als zuletzt“, wird Imhof auf der Homepage der Austria zitiert.

„Wir danken Matthias Imhof für seine Arbeit in den zurückliegenden vier Jahren. Er hat großen Anteil daran, dass sich die Austria so positiv entwickelt hat. Was seine Nachfolge betrifft, befinden wir uns in sehr aussichtsreichen Gesprächen und sind zuversichtlich, bald unsere Wunschlösung für die Position vorstellen zu können“, erklärt Peer Jaekel, Hauptgesellschafter der Austria Klagenfurt.

Die Klagenfurter sollen mit fünf potenziellen Nachfolgern in Kontakt stehen. Gute Karten dürfte Günther Gorenzel haben. Der Krumpendorfer mit steirischen Wurzeln ist seit 2019 Geschäftsführer Sport bei 1860 München, hat beim deutschen Drittligisten laut "Abendzeitung" bereits um Freigabe gebeten. Für den 51-Jährigen wäre es eine Rückkehr in eine alte Arbeitstätte. Von 2011 bis 2013 fungierten er bereits als Co-Trainer bei den Violetten.