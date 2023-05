Drei Runden sind in der Meistergruppe noch zu spielen. Und wenn man auf die Tabelle blickt, ist für Austria Klagenfurt die Qualifikation für einen europäischen Bewerb noch immer in Griffweite.

PETER PACULT: Bei diesen Schiri-Entscheidungen brauche ich über dieses Thema derzeit gar nicht nachzudenken. Bei einem Elfmeter mischt sich der VAR (Videoschiedsrichter, Anm.) ein, bei einem anderen dann wieder nicht. Warum es aber ständig uns trifft, das ist die große Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Und wenn man ehrlich ist: Alles, was ich jetzt sage, wird letztlich gegen uns verwendet. Aber es ist eine Unverschämtheit, was beim VAR passiert. Woche für Woche gibt es andere Statements, aber uns hilft auch keine Entschuldigung im Anschluss. Die Aktion gegen Sebastian Soto im Spiel gegen Sturm war glasklar. Und nach einem möglichen 2:2 schaut die Partie vielleicht anders aus.