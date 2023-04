Drei Duelle in der Meistergruppe, drei Niederlagen, Torausbeute: ein Treffer. Die Austria war gezwungen zu punkten, um den Anschluss auf Platz fünf nicht zu verlieren. Gesagt, getan. In der ersten Spielhälfte mangelte es an wenig - im Prinzip fehlte die letzte Präzision im Abschluss und dementsprechend Tore.