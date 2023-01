Es wuselte am Kunstrasenplatz nur so vor Spielern. Dabei musste Austria Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult, der heute sein zweijähriges Jubiläum bei den Kärntnern feierte, beim Trainingsauftakt noch auf fünf Akteure verzichten. An der Kaderdichte gibt’s definitiv nichts zu rütteln. Der „Lieblings“-Begriff des Wieners war übrigens „Bewegung“. „Die Jungs müssen jetzt wieder richtig in Schwung kommen. Das Heimprogramm hat der Großteil gut durchgezogen, das seh’ ich ja sofort am Gewicht“, unterstreicht der Wiener und macht diesbezüglich kein Geheimnis daraus, „dass der Kampf ums Leiberl und um die 18 Kaderplätze entfacht ist. Das müssen die Spieler annehmen.“