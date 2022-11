Der Abwehr-Chef bleibt an Bord. Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben ein wichtiges Puzzleteil bei der Zusammenstellung ihres Profikaders gesetzt und sich mit Thorsten Mahrer auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Der 32-jährige Vize-Kapitän hat seinen Vertrag bei den Violetten am Mittwoch bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Der 1,91 Meter-Mann war im Sommer 2020 nach der Einstellung des Spielbetriebs und dem Rückzug aus dem Profifußball von der SV Mattersburg nach Klagenfurt in die 2. Liga gewechselt. Als Stammkraft und Leistungsträger stieg Mahrer mit den Violetten gleich im ersten Jahr in die Bundesliga auf und zog mit dem Team in der Premieren-Saison in die Meisterrunde ein.

Auch in der laufenden Saison ist der Innenverteidiger bei Chefcoach Peter Pacult eine feste Größe. Mehr noch: Er ist Mr. 100 Prozent. In allen 18 Pflichtspielen in der Meisterschaft und im ÖFB-Cup gehörte Mahrer der Startformation der Austria an und blieb jeweils von der ersten bis zur letzten Minute am Feld.

"Für mich passt in Klagenfurt alles, weil ich mich bei der Austria, in der Mannschaft und auch in der Stadt sehr wohlfühle. Als die Verantwortlichen das Signal gegeben haben, den Weg mit mir weitergehen zu wollen, musste ich nicht lange überlegen. Der Verein hat sich großartig entwickelt, setzt sich ambitionierte Ziele für die nächsten Jahre und ich werde alles dafür tun, damit wir diese auch gemeinsam erreichen", blickt Mahrer zurück und voraus.