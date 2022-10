Am Donnerstag gab Bundesligist Austria Klagenfurt bekannt, dass ab sofort auf die beiden Sommerneuzugänge Daniel Francis und Sebastian Soto zurückgefriffen werden kann. Francis wird bis zum Ende der Saison 2022/23 an die Violetten ausgeliehen. Er hatte sich über das „World Squad"-Projekt des FC Bayern für einen Profivertrag empfohlen. Soto wechselte vom englischen Zweitligisten Norwich City an den Wörthersee. Der 22-jährige US-Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.