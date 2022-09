In vier Begegnungen mit Sturm Graz gab es für die Austria Klagenfurt seit dem Aufstieg bisher nur Pleiten, kassierten die Kärntner zehn Gegentore, trafen nur dreimal. Eine Bilanz, die zum Ausdruck bringt, dass die Steirer innerhalb von zwei Saisonen zum Angstgegner der Violetten mutierten. Um diesem Trend entgegenzuwirken, ist vor allem die Defensivabteilung gefragt, die sich in den Partien gegen Sturm stets schwertat. Auch in den letzten drei Spielen in der Bundesliga setzte es acht Gegentreffer. Hier muss eine Leistungssteigerung her, damit gegen die starken Grazer etwas Zählbares mitgenommen werden kann.