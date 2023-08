Nicht nur sportlich ist Salzburg seit Jahren im österreichischen Fußball das Maß aller Dinge. Auch auf Social Media haben die Mozartstädter die meisten Fans aller Bundesliga-Klubs.

Mit knapp 1,8 Millionen Fans auf den Social-Media-Plattformen hat der Meister ganz klar die Nase vorn. Dahinter folgen mit großem Abstand Rapid (401.000), Austria Wien (287.000) und Sturm (262.000). Die Erhebung auf Facebook, Instagram, TikTok und Co. führte das Team von "BuzzValue" durch.

Die Social-Media-Tabelle der Saison 2022/23 © BuzzValue

Doch nicht nur bei der Gesamtanzahl der Follower spielen die Salzburger in einer eigenen Liga, auch bei den die Interaktionen mit den Nutzern sind sie klar auf Platz eins. Mit knapp 14 Millionen Likes, Shares, Kommentaren und Co. hatte der Meister mehr Interaktionen als alle anderen Bundesliga-Klubs zusammen. Zumindest in dieser Kategorie liegt Vizemeister Sturm auf Platz zwei.