Austria Wien hat sich im Derby gegen Rapid 2:0 durchgesetzt und sich so für die Meistergruppe qualifiziert. Abseits des Platzes ist es aber zu mehreren unschönen Szenen gekommen.

So soll etwa ein Ordner nach einem Böllerwurf aus dem Rapid-Fansektor verletzt worden sein. Laut ersten Polizeiangaben musste der Mann durch anwesende Sanitäter versorgt werden. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging ein weiterer Böller im neutralen Sektor nieder. "Natürlich distanzieren wir uns davon. Das hat in einem Stadion nichts verloren", sagte Rapid-Trainer Zoran Barišić gegenüber Sky. Man wolle mit den Fans in Diskussion treten, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert.

Damit aber nicht genug: Schwere Vorwürfe gegen Rapid-Fans erhebt der Wiener Blogger Michael Bonvalot. So sollen Rapid-Fans versucht haben, ein brennendes bengalisches Feuer in einen U-Bahn-Zug zu werfen.

Vom Vorfall wurde auch ein Video veröffentlicht.