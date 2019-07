Facebook

Das Heimspiel von Sturm Graz in der Europa League Qualifikation findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die neue Rechtspflegeordnung der UEFA ermöglicht aber, dass das Spiel gegen Cliftonville oder Haugesund Kinder bis 14 Jahre kostenlos sehen können. Bedingung dafür ist, dass sie in Verbänden, Schulen, Vereinen oder ähnlichem in Zehnergruppen organisiert zum Spiel kommen. Pro Zehnergruppe sind zwei erwachsene Begleitpersonen zugelassen.

Daher lädt der SK Sturm zum UEFA Europa League-Qualifikationsspiel gegen Cliftonville FC (Nordirland) oder FK Haugesund (Norwegen) Jugendmannschaften, Nachwuchsfeuerwehrleute, die Landjugend, Vereine des ASVÖ und viele weitere Kids zu diesem Spiel ein. „Die Jüngsten sind die Sturmfans der Zukunft. Außerdem möchten wir trotz des Geisterspiels, dass die Mannschaft bestmöglich unterstützt wird. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen bei den kontaktierten Verbänden und Vereinen“, so Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich.