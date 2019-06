Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturms Dario Maresic © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Das Topspiel der ersten Runde ist allerdings die Auftaktpartie am Freitag, 26. Juli, zwischen Rapid und Salzburg. Sturm und Hartberg werden voraussichtlich am Sonntag, 28. Juli um 17 Uhr, in die Saison starten.

In der dritten Runde kommt es am 11. August zum Steirer-Derby zwischen Hartberg und Sturm. Eine Woche später empfängt Sturm den SK Rapid.

Die letzte Runde der Herbstsaison findet am 14./15. Dezember statt.

Der gesamte Spielplan im Überblick!