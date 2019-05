Der SK Sturm trifft am Sonntag (17 Uhr) vor eigenem Publikum auf den amtierenden Meister Salzburg. Roman Mählich und Lukas Spendlhofer standen im Vorfeld Rede und Antwort.

Lukas Spendlhofer © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

So steht beispielsweise Verteidiger Lukas Spendlhofer vor seinem 150. Spiel für den SK Sturm und dürfte daher nach dem Karriereende offiziell zur "Sturm-Legende" ernannt werden. Spendlhofer erinnert sich an den "legendärsten" Moment im Sturm-Trikot zurück: "Es war gegen Austria Salzburg, ich spielte am Ende als Rechtsverteidiger. Nachdem ich dann einen Ball von der Laufbahn geholt habe, sprang ein Fan hinein und wollte mir ein 'Busserl' geben. Ich habe mich noch weggedreht, es war dann nur auf den Hals."

Aus sportlicher Sicht bedarf es wohl weitere große Momente, um gegen Salzburg die drei Punkte in Graz behalten zu können. "Von der Spielanlage weiß man, was auf einen zukommt", sagt Sturm-Trainer Roman Mählich und ergänzt: "In den letzten beiden Spielen gegen Salzburg waren wir lange Zeit auf Augenhöhe."

Die Stimmung in der Mannschaft bezeichnet Spendlhofer als "nicht angespannt", einige "nachdenkliche" Spieler und "hängende Köpfe" nach der Niederlage gegen die Austria hat der Innenverteidiger aber wahrgenommen.

Drucksituation gewachsen

Nun ist der Druck, punkten zu müssen, gestiegen. Damit hat die Mannschaft laut Spendlhofer kein Problem: "Wenn es um alles oder nicht gegangen ist, hat die Mannschaft funktioniert."

Ob weiterhin eine Viererkette oder doch eine Fünferkette gegen Salzburg beginnen wird, sieht Mählich nicht als entscheidendes Kriterium: "Es hängt nicht vom System ab, die Burschen können beides spielen."

Am frühen Nachmittag war auch Schuster Schalk anwesend, um für den gesamten Kader orthopädische Schuhe anzumessen. Die besten Bilder der Schuhanprobe:

SK Sturm: Maßgeschneiderte Schuhe für die Sturm-Kicker 1/12