Der ehemalige Serienmeister verlor am Samstag das Heimspiel der 14. Runde gegen den LASK trotz spielerischer Überlegenheit knapp mit 1:2, blieb im vierten Ligaspiel in Folge sieglos und liegt als Fünfter schon 14 Punkte hinter Leader Sturm Graz zurück, der zwei Partien mehr ausgetragen hat. Die fünf Pflichtspiele unbesiegten Linzer zogen um zwei Punkte an den Salzburgern vorbei auf Platz vier.

Moussa Yeo beendete Salzburgs torlose Serie in der Liga in Minute 62 und nach 336 Minuten. Ein Eigentor des im Abschluss mehrmals glücklosen Karim Konate (73.) leitete die Wende ein, Maximilian Entrup (88.) machte den zweiten schmeichelhaften Sieg der Truppe von Coach Markus Schopp en suite perfekt. Damit schloss sich ein Kreis, auch ihre zuvor letzte Heimniederlage hatten die Salzburger mit einem 0:1 am 21. Oktober 2023 gegen den LASK kassiert. Sie verpatzten die Generalprobe vor dem Champions-League-Duell bei Bayer Leverkusen am Dienstag. Die Linzer tankten hingegen viel Selbstvertrauen für den Donnerstag-Auftritt bei Banja Luka in der Conference League.

Rapid nur 0:0 bei der WSG Tirol

Rapid hat indes zwei Punkte verschenkt. Die zweitplatzierten Hütteldorfer kamen am Samstag auswärts gegen die WSG Tirol nicht über ein 0:0 hinaus, liegen damit schon fünf Punkte hinter Spitzenreiter Sturm Graz und verpassten trotz eines klaren Chancenplus den dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge. Die WSG baute als Tabellenzehnter den Vorsprung auf das Nachzügler-Duo Altach und GAK, das am Sonntag im Einsatz ist, vorerst auf vier Zähler aus.