Hartberg gegen GAK heißt heute auch Letzter gegen Vorletzter. Auch wenn erst wenige Runden gespielt sind: Der Verlierer droht in der Tabelle den Anschluss zu verlieren. Zu konstant punkten nämlich Blau Weiß Linz oder Altach – Mannschaften, die man vor der Saison eher im hinteren Tabellendrittel erwartet hat. Und obwohl der Letzte auf den Vorletzten trifft, stehen sich heute in Hartberg zwei Mannschaften gegenüber, die mit breiter Brust ins Spiel gehen können. Hartberg eliminierte im Cup Lafnitz mit 6:0, der GAK war bei Regionalligist Reichenau gleich mit 9:0 erfolgreich. „Neun Tore sind auch gegen einen Regionalligisten nicht alltäglich, es hat gut getan“, sagt GAK-Trainer Gernot Messner. Zumal er bei seiner Mannschaft in den ersten Runden vor allem in und um den Strafraum massiven Aufholbedarf erkannt hat. „Unser Anspruch ist schon, dass wir mit einer guten Energie und guten Einstellung hinfahren und die Bereitschaft da ist, das kleine Derby zu gewinnen“, sagt Messner und lobt den „schönen, einfachen“ Fußball der Hartberger.

Da wird unter Trainer Markus Schopp auf Ballbesitz gesetzt – ohne das zügige Spiel in die Tiefe zu vergessen. Mit Patrik Mijic und Donis Avdijaj haben zwei Offensivspieler im Cup wieder bewiesen, dass ihr Visier richtig eingestellt ist. „Wir spielen zu Hause, wollen ein richtig gutes Spiel machen und versuchen uns voll und ganz auf uns selbst zu konzentrieren“, sagt Schopp. Wir möchten vieles von dem, was wir in den letzten Wochen schon gut gemacht haben, noch besser machen. Wenn uns das gelingt, dann werden wir das Spiel sehr wahrscheinlich gewinnen.“

Auf Seiten der Hartberger fehlt nur Elias Havel, dessen Operation am Syndesmoseband gut verlaufen ist. Beim GAK stehen Martin Kreuzriegler und Markus Rusek verletzt nicht zur Verfügung.