Die Wiener Austria hat Philipp Hosiner zurückgeholt. Der zuletzt in der vierten deutschen Fußball-Liga spielende 34-Jährige soll künftig als Führungsspieler der Young Violets in der Regionalliga Ost agieren. Wie die Austria am Mittwoch bekannt gab, erhielt der Torschützenkönig der Meistersaison 2012/13 bei den "Veilchen" gleichzeitig die Möglichkeit, im Nachwuchs-Bereich erste Erfahrungen im Trainerjob zu sammeln.

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner pries Hosiner als "voll im Saft und hoch motiviert". Der fünffache Teamspieler spielte von 2012 bis 2014 für die Austria, ehe er zu Stade Rennes nach Frankreich und dann weiter nach Deutschland ging. Seine Karriere bremste ein Anfang 2015 bei medizinischen Checks entdeckter Nierentumor. Für Sturm Graz stand der Stürmer in der Saison 2018/19 am Feld. Hosiner sagte über die Rückkehr nach Wien: "Es ist Zeit für mich, dass ich meine Erfahrungen, die ich im Profifußball sammeln durfte, an junge Austrianer weitergebe. Es ist auch schon länger mein Wunsch, in den Trainerjob reinzuschnuppern und ich finde es großartig, dass mir die Austria diese Möglichkeit gibt - in den nächsten zwei Jahren liegt mein Fokus aber noch auf meinen Aufgaben als Spieler."