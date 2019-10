Facebook

So wurden die ersten Toto-Scheine ausgewertet © Österreichische Lotterien

Es wuselte in den Räumlichkeiten der Wiener Postsparkasse vor genau 70 Jahren, als an diesem 23. Oktober 1949 erstmals in der Republik auf Sportergebnisse gewettet werden konnte. Toto hieß der neue Spielspaß, 15 Kasterl konnte man ankreuzen. 1, 2, X. Aber nicht nur Fußball war im Programm. Auch Handball, Wasserball, Radball, Hockey, Box- und Ringkämpfe. Oder der traditionelle Ruder-Achter von Wien nach Linz. Die Spiele 13, 14 und 15 wurden jedoch erst herangezogen, wenn von den ersten zwölf welche ausgefallen waren.