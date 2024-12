Etwas mehr als eine Viertelstunde war beim Serie-A-Spiel zwischen der Fiorentina und Inter Mailand gespielt, da geriet der Sport völlig in den Hintergrund. Fiorentina-Akteur Edoardo Bove brach abseits des Spielgeschehens plötzlich zusammen, sofort eilten Sanitäter auf das Feld um den 22-jährigen Fiorentina-Akteur zu betreuen. Spieler und Offizielle bildeten einen Kreis um die Szene, der Fall erinnerte frappant an den Herzinfarkt des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen, der bei der EM 2020 auf dem Feld zusammengebrochen war.

Die Spieler beider Mannschaften wirkten völlig aufgelöst. Bove wurde dann in einen Krankenwagen verfrachtet, nachdem der nicht aufs Feld gefahren wurde. Schiedsrichter Daniele Doveri unterbrach das Spiel sofort ab, nach einigen Minuten wurde das Spiel ganz abgebrochen. Verständlich, denn vor allem den Fiorentina-Spielern war der Schock anzusehen, viele brachen auf dem Feld in Tränen aus. Edoardo Bove ist gebürtiger Römer und wurde in dieser Saison von der AS Roma nach Florenz ausgeliehen. Dort hat sich der U20-Nationalspieler im Mittelfeld einen Stammplatz erobert.

Marko Arnautovic erlebte die Szenen auf der Ersatzbank der Mailänder mit.