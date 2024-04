In der Serie A kam es am Sonntagabend zu einem Spielabbruch. In der Partie zwischen Udinese und der AS Roma fasste sich Rom-Verteidiger Evan Ndicka nach 72 Minuten ans Herz und sackte zu Boden. Sofort eilten Betreuer auf das Spielfeld und behandelten den Franzosen, der bei Bewusstsein war. Wenige Minuten später wurde er unter Applaus von den Fans mit einer Trage vom Feld gebracht, Ndicka zeigte den Daumen nach oben.

Das Spiel wurde in weiterer Folge beim Stand von 1:1 abgebrochen. Die Treffer erzielten Maritn Payero für Udinese und Romelu Lukaku für die AS.