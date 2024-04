Oliver Glasner hat Jürgen Klopp bei dessen Abschiedstournee in Liverpool einen gehörigen Dämpfer verpasst. Das Glasner-Team Crystal Palace setzte sich am Sonntag in der Premier League im ersten Duell der beiden Fußball-Trainer beim Titelanwärter mit 1:0 (1:0) durch. Liverpool liegt nach dem dritten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg zwei Punkte hinter Meister Manchester City. Arsenal könnte im Anschluss (17.30 Uhr MESZ) mit einem Sieg gegen Aston Villa um drei Punkte enteilen.

Liverpool hatte zuletzt mit einem 2:2 bei Manchester United die Tabellenführung an Arsenal verloren. Nach der 0:3-Abfuhr im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo setzte es nun die nächste bittere Heimniederlage. Das Goldtor für Crystal Palace erzielte der nach Zuspiel von Michael Olise völlig freistehende Eberechi Eze (14.). Wenig später verhinderte Liverpools Andy Robertson das 0:2, indem er einen Schupfer des enteilten Jean-Philippe Mateta auf der Linie klärte (18.).

Liverpool verzeichnete durch Wataru Endo einen Lattenschuss (27.). Die größte Chance der „Reds“ ließ nach der Pause Curtis Jones in einem Konter aus (75.). Auf der Gegenseite hatte der nach langer Verletzungspause ins Liverpool-Tor zurückgekehrte Alisson mit einer Glanztat aus kürzester Distanz gegen Mateta gerettet (74.).

Crystal Palace bejubelte den ersten Sieg gegen Liverpool seit 2017 oder 13 vergeblichen Versuchen. Für Glasner war es der zweite volle Erfolg als Trainer in England nach einem 3:0 bei seinem Debüt Ende Februar gegen Burnley. Seither hatte es unter dem Oberösterreicher zwei Remis und drei Niederlagen gegeben. Mit dem Coup in Liverpool vergrößerten die Londoner ihren Vorsprung auf die Abstiegszone fünf Runden vor Schluss auf acht Punkte. Zudem haben sie ein Spiel weniger ausgetragen.