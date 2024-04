Große und selbstbewusste Ansagen werden im Fußball schon lange nicht mehr gemacht. Floskeln und Phrasen, wonach das nächste Spiel das wichtigste wäre, nehmen Überhand. In Österreich verwundert das aus Sicht des SK Sturm nicht, sieht man sich die Übermacht von Salzburg in den jüngsten zehn Saisonen, in denen jeweils der Meistertitel herausschaute, an.