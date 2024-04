Auch nach der 0:2-Niederlage bei Liefering ist der Vorsprung von Tabellenführer GAK in der 2. Liga noch immer äußerst komfortabel. Elf Punkte beträgt der Polster der Grazer auf Platz zwei, sieben Runden sind noch zu spielen, nur noch 21 Punkte zu vergeben. Auch deshalb meint GAK-Coach Gernot Messner: „Von allen Teams, die aufsteigen wollen, brauchen wir am wenigsten Stress zu haben.“ Die dritte Pleite in dieser Zweitliga-Saison hat dem Trainer – no na – dennoch nicht geschmeckt. „Wenn zwei Spitzenteams – und dazu zähle ich Liefering in diesem Frühjahr – aufeinandertreffen, sind es kleine Momente, die entscheiden“, sagt Messner. „Sie haben ihre Chancen genutzt, wir nicht.“