Eine Frage war in diesem spanischen Fußball-"Clasico" sehr rasch beantwortet. In der 12. Minute traf Karim Benzema zum 1:0 für Real Madrid. Damit war Barcelona-Torhüter Marc Andre ter Stegen zum ersten Mal nach 637 Minuten in der Liga wieder bezwungen. Der neue Rekord war damit kein Thema mehr. Vinicius jr. hatte abgezogen, der Deutsche konnte noch abwehren, aber gegen den Abpraller war er chancenlos.

Am Ende durfte das "Weiße Ballett" mit David Alaba über einen 3:1-Sieg jubeln, weil das Team von Carlo Ancelotti wesentlich abgeklärter agierte und die Chancen verwertete. Barcelona war keineswegs die schlechtere Mannschaft, hatte im Santiago-Bernabeu-Stadion wesentlich mehr Spielanteile, agierte jedoch viel zu wenig effizient.

Lewandowski vergab

So kam es, dass zunächst Robert Lewandowski eine Topchance vergab – er beförderte den Ball aus eineinhalb Metern über das Tor – und dann Real durch einen sehr platzierten, überlegten Schuss von Federico Valverde plötzlich 2:0 voran lag.

18:8 lautete am Ende die Torschussbilanz für die Katalanen. Sie schlug sich im Ergebnis so gar nicht nieder. In der Schlussphase wurde es allerdings noch einmal spannend, weil Ferran Torres nach einem schönen Angriff in der 83. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Statt des Ausgleichs fiel in der 91. Minute die Entscheidung. Es gab Elfmeter für Real, den Rodrygo zum 3:1-Erfolg verwandelte.