Der FC Barcelona hat in dieser Saison völlig unterschiedliche Zugänge. In der Champions League sind die Katalanen so gut wie ausgeschieden, aber in der Meisterschaft macht das Team um Torjäger Robert Lewandowski Real Madrid das Leben schwer. Der Pole hat in zwölf Bewerbsspielen 14 Treffer erzielt.

Am Sonntag tritt Barca als Tabellenführer der spanischen Liga im „Clasico“ beim punktegleichen Ensemble mit David Alaba und Co an. Das bisher letzte Duell im Bernabeu-Stadion hat übrigens Barcelona mit 4:0 für sich entschieden. Dennoch gewann Real später die Meisterschaft und die Champions League.

Barcelona-Torhüter Marc-Andre ter Stegen wurde in der Liga bisher erst einmal bezwungen und ist seit 625 Minuten ohne Gegentor. Gelingt dem 30-Jährigen das auch in den nächsten zwei Partien, würde er einen neuen spanischen Rekord aufstellen. Den Rekord hält Claudio Bravo (778 Minuten) für Barca.

Klopp gegen Guardiola, Rangnick Co-Kommentator

Das 7:1 in der Champions League gegen die Glasgow Rangers sollte dem FC Liverpool auch für die Premier League Auftrieb verleihen, aber ob das gegen Manchester City reicht, ist fraglich. Denn derzeit verdient sich der heute an der Anfield Road über die Bühne gehende Schlager zwischen den Reds und dem amtierenden Meister gar nicht die Bezeichnung „Spitzenspiel“. Zu groß ist mit 13 Punkten der Abstand der Mannschaft von Jürgen Klopp zum Team von Pep Guardiola.

Bei den "Citizens" wieder dabei ist Erling Haaland, der beim 0:0 gegen Kopenhagen geschont wurde, aber davor in zwölf Spielen 20 Treffer erzielte. „Wenn man gegen den besten Stürmer der Welt spielt, muss man sichergehen, dass er nicht viele Bälle bekommt. Aber das Problem gegen City ist, wenn man Haaland mit zu vielen Spielern zudeckt, öffnet man Räume für andere Weltklassespieler“, meinte Klopp. Sky-Co-Kommentator ist heute ab 17.30 Uhr übrigens ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.