Lionel Messi hat in der spanischen Primera Divison seine Saisontore 27 bis 29 erzielt. Zwei davon waren absolute Geniestreiche.

Lionel Messi war gegen Betis in absoluter Topform © APA/AFP/JORGE GUERRERO

Der Superstar des FC Barcelona traf beim 4:1 bei Betis Sevilla am Sonntagabend dreimal (18., 45., 85.), die Katalanen liegen damit an der Tabellenspitze nun zehn Zähler vor Atletico. Die Madrilenen hatten Samstag in Bilbao mit 0:2 verloren.

Neben Lionel Messi trug sich auch Luis Suarez (63.) in Barcelonas Torschützenliste ein. Dem Titelverteidiger gelang damit die Revanche für das 3:4 gegen Betis Mitte November. Es ist bis dato die letzte Niederlage der Katalanen in der Meisterschaft.

Vor allem die Tore eins und drei des Argentiniers verdienen sich das Prädikat "absolute Weltklasse", aber sehen Sie selbst: