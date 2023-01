Chelsea setzt seine Einkaufstour fort. Der strauchelnde englische Fußball-Spitzenclub steht unmittelbar vor der Verpflichtung des ukrainischen Teamspielers Mykhailo Mudryk. Die Londoner sollen für den 22-Jährigen von Schachtar Donezk laut Medienberichten bis zu 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Chelsea bestätigte Verhandlungen, der ukrainische Club berichtete, dass beide Parteien kurz vor einer Einigung stünden.

Mit einem gebotenen Sockelbetrag von 70 Millionen Euro und 30 Millionen an möglichen Bonuszahlungen dürften die "Blues" auch den Stadtrivalen Arsenal ausgestochen haben, der zuletzt als Favorit auf die Mudryk-Verpflichtung gegolten hatte. Der Offensivspieler hat in dieser Saison bisher mit zehn Pflichtspieltoren für Schachtar überzeugt. Er soll in London einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Mit dem neuen deutschen Kaderplaner Christopher Vivell, von 2015 bis 2020 für Österreichs Meister Red Bull Salzburg tätig, hat Chelsea im Winter bereits mehr als 70 Mio. Euro investiert. Neben den Fix-Verpflichtungen von Innenverteidiger Benoit Badiashile (21), Mittelfeldmann Andrey Santos (18) und Stürmer David Fofana (20) wurde auch Portugal-Star Joao Felix (23) von Atletico Madrid ausgeliehen.