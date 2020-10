Liverpool und Everton stehen nach sechs Spieltagen punktgleich an der Tabellenspitze der Premier League. Liverpool empfängt bereits am heutigen Samstag West Ham United, Everton muss am Sonntag zu Newcastle.

Schaffen es Mo Salah (li.), Roberto Firmino und Co., die Meisterschaft zu verteidigen? © AP

Mit einem Heimsieg über West Ham will Englands Tabellenführer Liverpool heute in der siebenten Runde der Premier League vorlegen. Der punktegleiche Lokalrivale Everton gastiert erst am morgigen Sonntag bei Newcastle United. LASKs Europa-League-Gegner Tottenham muss morgen gegen Nachzügler Brighton die EL-Schmach gegen Antwerpen (0:1) gutmachen, zwei Punkte fehlen vor der Runde auf Liverpool.

Premier League: Hier geht's zum Liveticker!

Einen Punkt vor Tottenham liegen Christian Fuchs und Leicester, das erst am Montag bei Leeds gastiert. Einen Zähler dahinter wiederum befindet sich Southampton von Coach Ralph Hasenhüttl, das morgen bei Überraschungsteam Aston Villa gastiert. Die "Villans" haben – bei einem Spiel weniger – aktuell nur einen Zähler Rückstand auf die Spitze und mussten zuletzt gegen Leeds erstmals in der laufenden Saison Punkte abgeben.

ManU will auch in Liga überzeugen

Manchester United peilt im 100. Spiel unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer einen Heimsieg über Arsenal an. "Es ist schnell gegangen", resümierte der Norweger, dessen Team am Mittwoch mit dem 5:0-Erfolg über Leipzig in der Champions League viel Selbstvertrauen tankte.

Angesichts von Platz 15, sechs Zähler hinter Liverpool bzw. zwei hinter Arsenal, käme der dritte Sieg in der laufenden Saison gerade recht. "Es gefällt mir, welche Antwort wir nach dem Saisonstart gegeben haben", sagte Solskjaer. "Jetzt fühlen wir uns fit und stark und können in jedem Spiel mithalten."