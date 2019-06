Facebook

Virgil van Dijk ist eine kaum zu bezwingende Hürde © AP

Laut dem Datenerfasser Opta ist es wettbewerbsübergreifend in den vergangenen 64 Spielen vor dem Final Four keinem gelungen, per Dribbling an Virgil van Dijk vorbeizukommen. Der Liverpool-Profi ließ sich auch im Halbfinale gegen England (3:1 n.V.) nicht überwinden.

Selbst für die Wahl des Weltfußballers gilt Van Dijk mittlerweile als Kandidat. Mit Ronaldo wartet zum Abschluss der Saison am Sonntag in Porto noch einmal eine Mammutaufgabe. Manchmal sei es sogar unmöglich, "Ronaldo zu verteidigen", sagte Bondscoach Ronald Koeman. "Das Beste, was wir tun können, ist den Ball zu haben. Denn wenn wir den Ball haben, kann er uns nichts antun." Klar ist aber auch: Es dürfte im Weltfußball derzeit kaum ein besseres Innenverteidiger-Duo als das aus Van Dijk und Matthijs de Ligt geben, um den fünffachen Weltfußballer zu stoppen.