"That's Football" heißt jene Single, die der Arsenal-Tormann Peter Cech gemeinsam mit Queen-Schlagzeuger Roger Taylor produziert hat. Hören kann man das Stück ab nächster Woche.

Peter Cech mit seinem markanten "Helm" © AP

In der englischen Premier-League hütet er das Tor von Arsenal London - noch. Denn bereits im Jänner hat Petr Cech für heuer sein Karriereende bekanntgegeben. Nun wird es der Freizeit-Trommler seinen prominenten Vorgängern Kevin Keegan, Chris Waddle und Paul Gascoigne nachmachen und einen Song veröffentlichen. Hilfe bekommt er dabei von Queen-Drummer Roger Taylor, wie die BBC online berichtete.

"That's Football" (Virgin Records) heißt der Track, der ab nächster Woche als Download verfügbar sein wird. Via Twitter verkündete der Welttorhüter von 2005: "Ed Sheeran, Stormzy und andere aufgepasst: Ein neuer Künstler ist in der Stadt". Der Verkaufserlös kommt einer von einem ehemaligen Fußballer gegründeten Stiftung zugute, die besondere Erlebnistage für schwer kranke Patienten organisiert.

Cech und Taylor waren schon vor fünf Jahren bei einer BBC-Jam-Session aufeinandergetroffen. Zudem ist Taylor ein glühender Anhänger des FC Chelsea, jener Londoner Mannschaft, für die Cech elf Jahre lang spielte und dabei vier Mal die Meisterschaft sowie einmal die Champions-League gewann.