Liverpool zeigt großes Interesse an Marco Asensio und will für den Real-Spieler tief in die Tasche greifen. Mateo Kovacic wäre da schon leichter zu haben.

Marco Asensio von Real Madrid © APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Die WM in Russland ist voll im Gange - und da stellen sich natürlich auch viele Fußballer in die Auslage. Obwohl, Marco Asensio ist ja bereits allseits für seine Qualitäten bekannt - der 22-Jährige dribbelt derzeit für Spaniens Nationalteam in Russland und trägt ansonsten das Dress von Real Madrid. Das weiß auch Liverpool, das nun laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" ein Angebot über 180 Millionen Euro für Asensio in die spanische Hauptstadt gesendet haben soll.

Leichter zu haben wäre für die Engländer da wohl Mateo Kovacic. Der kroatische Nationalteamspieler ist mit seiner Rolle bei Real Madrid unglücklich, kommt er doch kaum zu Einsatzminuten. "Ich glaube, dass es das Beste für mich wäre, zu einem anderen Klub zu gehen, wo ich regelmäßig in der Startelf stehe", sagte der 24-Jährige. Bei Real stehen ihm die Weltklassekicker Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric im Weg.

Bereits fix ist hingegen der Wechsel von Abdou Diallo von Mainz 05 zu Borussia Dortmund perfekt. Die Ablöse für den 22-Jährigen soll zwischen 25 und 30 Millionen Euro betragen. Gleichzeitig will der BVB laut "Bild"-Zeitung die Talente Dan-Axel Zagadou (19), Alexander Isak (18) und Jacob Bruun Larsen (19) zwecks Spielpraxis verleihen. Apropos Mainz: Der Vertrag des holländischen Altstars Nigel de Jong (33) wird nicht verlängert.