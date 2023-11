Manchester United hat sich am 13. Spieltag der Premier League gegen Everton 3:0 durchgesetzt. Und ein schöneres Tor als jenes von Alejandro Garnacho in der dritten Minute wird nicht mehr fallen. Eine Flanke von rechts, der Argentinier verwertet per Fallrückzieher. Man ist erinnert an Wayne Rooney Derbytor gegen Manchester City im Jahr 2011.