© GEPA pictures

Der französische Spitzenclub Olympique Lyon hat zwei Tage nach dem Fußball-Europa-League-Finale in seinem Stadion offizielle Beschwerden gegen Fans von Olympique Marseille eingereicht. Im Rahmen der 0:3-Niederlage Marseilles am Mittwoch im Groupama Stadion gegen Atletico Madrid hätten "OM"-Anhänger unter anderem Türen, Sitze, Drehkreuze oder Beleuchtung beschädigt, teilte Olympique am Freitag mit.

So müssten unter anderem 105 neue Sitze in dem Stadionbereich angebracht werden, wo die Anhänger von Salzburgs Halbfinalbezwinger Marseille das Spiel verfolgt hatten. Außerdem seien Essen und Merchandising-Artikel gestohlen worden.

Die Fans beider Clubs stehen sich schon lange verfeindet gegenüber. Der Tabellendritte Lyon bestreitet an diesem Samstag sein letztes Liga-Spiel in dieser Saison gegen OGC Nizza. Daher werde derzeit alles dafür getan, die Schäden bis zum Wochenende zu beheben, heißt es in der Mitteilung weiter.