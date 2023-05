Was würden die Fans wohl dazu sagen, wenn die besten Spieler der Bundesliga-Saison in Deutschland um die Wette sprinten oder sich untereinander den Sieg beim Lattenschießen ausmachen würden?

Für ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch wären diese Wettbewerbe im Rahmen eines All-Star Games durchaus vorstellbar und wünschenswert, wie er im Podcast "kicker meets DAZN" erklärt. "Die (Pokal-Finalisten, Anmerkung) sollen am Samstag oder Sonntag spielen und das All-Star Game ist einen Tag vorher – mit Lattenschießen, Schusswettbewerb, Zielschießen, Sprintwettbewerb, solche Sachen eben. Das wäre richtig geil", erläuterte der Steirer seine Vorstellungen.

In den USA gibt es solche Großereignisse schon lange in den Top-Sport-Ligen wie NHL, NFL und NBA. Im internationalen Spitzenfußball wäre so ein Event allerdings eine Novität.