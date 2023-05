Leipzig steht im deutschen Pokalfinale, das ist nichts Außergewöhnliches, denn die Mannschaft schaffte dies zum bereits vierten Mal in den vergangenen fünf Auflagen, zum dritten Mal en suite. Erwirkt wurde der Einzug ins Endspiel am 3. Juni in Berlin durch einen beeindruckenden 5:1-Erfolg im Halbfinale bei den in dieser Saison so überraschend starken Freiburgern. Diese ließen aber am Dienstag völlig aus.