Es ist ein ungewohnter Anblick. Ein Streifzug durch die Historie führt den Beobachter unweigerlich zur Erkenntnis, dass die aktuelle Situation des FC Bayern in der deutschen Bundesliga den Ansprüchen des Rekordmeisters niemals gerecht werden kann. Nach neun Spieltagen lagen die Münchner auf Platz drei, mit 16 Punkten. Einen derartigen Zwischenstand gab es in den vergangenen elf Jahren nicht. Seit der Saison 2011/12 waren die Bayern zum Vergleichszeitpunkt nie schlechter als Zweite (dreimal), achtmal lagen sie auf Platz eins, in der Saison 15/16 unter Pep Guardiola sogar mit dem Maximum von 27 Punkten.