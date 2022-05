Der HSV gewann am Samstag mit 2:1 und stieß an Darmstadt vorbei auf Rang zwei der Tabelle. Werder Bremen hat am Sonntag bei Erzgebirge Aue aber die Chance, wieder an den Hamburgern vorbeizugehen.

Robert Glatzel brachte die Gastgeber im Volkspark früh in Führung. Der Stürmer traf in der 13. und 20. Minute. Sebastian Kerk (22.) erzielte noch in der ersten halben Stunde das Tor für Hannover. Nach Seitenwechsel fiel kein Treffer mehr. Der HSV hat nun vier Ligaspiele in Serie gewonnen.