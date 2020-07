Leroy Sane wechselt von Manchester City zum FC Bayern München. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagmorgen bekannt.

© imago images / Simon

Der FC Bayern München hat den deutschen Nationalspieler Leroy Sané verpflichtet. Sané stand seit 2016 bei Manchester City unter Vertrag. Der 24-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bis zum 30.6.2025 und wird sich von kommender Woche an in München auf die anstehende Saison vorbereiten.

Seine fußballerische Jugend verbrachte Sané bei der SG Wattenscheid 09 (bis 2005), dem FC Schalke 04 (2005 – 2008) und Bayer 04 Leverkusen (2008 – 2011), ehe sich der damals 15-Jährige erneut der Schalker „Knappenschmiede“ anschloss. Drei Jahre später debütierte Sané in der Bundesliga und erzielte in seiner Profispielzeit 13 Tore für den FC Schalke 04. Im Sommer 2016 verpflichtete ihn Manchester City. Mit den „Citizens“ wurde er unter Trainer Pep Guardiola 2018 und 2019 Englischer Meister, FA-Cup-Champion und drei Mal Ligapokal- sowie zwei Mal englischer Superpokal-Sieger.

Im November 2015 debütierte Sané in der deutschen Nationalmannschaft, bei der EM 2016 in Frankreich zählte er bereits zum DFB-Kader (ein Turniereinsatz im Halbfinale gegen den Gastgeber). In bisher 21 Einsätzen für die DFB-Auswahl gelangen ihm 5 Treffer.

Leroy Sané: „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein und hat große Ziele - und diese Ziele passen auch zu mir. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu trainieren. Hansi Flick kenne ich noch aus der U21-Nationalmannschaft, wir hatten da eine sehr gute Beziehung. Ich möchte mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen, und ganz oben steht dabei die Champions League.“

Oliver Kahn, Vorstand des FC Bayern: „Wir sind alle sehr glücklich, dass wir Leroy für den FC Bayern München gewinnen konnten. Seine Qualitäten als Spieler sind unumstritten. Seine Geschwindigkeit, seine technischen Qualitäten und seine Torgefährlichkeit machen ihn zu einem absoluten Top-Spieler. Zudem passt er als Typ, als Charakter sehr gut in unsere Mannschaft. Unser Ziel ist es, eine Achse auf dem Platz zu haben vom Torwart bis in die Offensive, Leroy ist ein wichtiger Baustein dafür. Mit seiner Verpflichtung haben wir einen weiteren großen Schritt gemacht, auch weiterhin in Europa ganz vorne mitzuspielen.“