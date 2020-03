Hoeneß zur Coronakrise"Wir brauchen Geduld!" Ob die Bundesliga spielt, ist nicht das Problem!"

Uli Hoeneß kann es noch: Wieder meldete sich der Ex-Bayern-Präsident in einer TV-Sendung telefonisch live zu Wort. Und verblüffte viele mit seiner Ansicht zur Coronaviruskrise. Kernaussage: "Der Fußball sollte sich jetzt nicht so wichtig nehmen!" Das Netz stimmt zu.

Uli Hoeneß mahnt via Telefon in der TV-Livesendung zur "Geduld" © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Er war - und ist - immer für eine Überraschung gut. Uli Hoeneß sorgte schon als Bayern-Präsident immer wieder für Schlagzeilen, nicht immer wurde er für seine Aussagen und Sprüche geliebt. Am Sonntag aber bewies der Ex-Präsident, dass er auch besonnen sein kann. Denn wieder meldete er sich bei der TV-Runde "Doppelpass" auf Sport 1 zu Wort, telefonisch. Diesmal aber schaffte er sich mit einer Meinung viele Sympathien.

"Im Moment sollten sich Fußball und der Sport nicht so wichtig nehmen. Im Moment sollten wir lernen, Geduld zu haben. Die Politik in Deutschland macht einen sensationellen Job", sagte der Schwabe. Und formulierte es drastisch:

Denken Sie an Italien, wo ein Arzt entscheiden muss, ob er einer 75- oder 80-Jährigen das Beatmungsgerät abschaltet, weil es ein 55-Jähriger demnächst braucht. Das sind die Probleme derzeit! Da müssen wir uns nicht darüber ärgern, wann die Bundesliga wieder beginnt. Uli Hoeneß

Den ganzen Anruf kann man hier im Video nachsehen:

Und damit passierte das Unglaubliche: Hoeneß, an sich nicht der Darling der Twitter-Community, wurde gefeiert. Im Gegensatz zu Dortmund-Boss Aki Watzke, der am Abend in der ARD-Sportschau meinte: "Warum sollen die Klubs, die sich einen finanziellen Polster angelegt haben, denen helfen, die es nicht getan haben?"