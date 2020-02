Facebook

Applaus, Applaus! Senkrechtstarter Erling Haaland © AP

Erling Haaland wird zwar seine Pflichten gegenüber den TV-Rechteinhabern erfüllen und am 23. März an der Seite von Nationaltrainer Lars Lagerbäck eine Pressekonferenz geben. Einzelgespräche mit dem gefragten Jungstar wird es aber nicht geben.

Der norwegische Verband will so dem Hype um Erling Haaland Einhalt gebieten. Vorbild für dieses Vorgehen ist der Schwedische Verband SvFF, der Superstar Zlatan Ibrahimovic über Jahre auf ähnliche Art abgeschirmt hatte.

"Erling spricht am liebsten mit seinen Füßen", sagte NFF-Pressechef Svein Graff der Zeitung Verdens Gang. Haaland sei "einer der heißesten Stürmer in Europa", ergänzte er, die Anfragen kämen deshalb nicht nur von Sportmedien, sondern auch von Talkshows oder anderen Unterhaltungssendungen. Haaland hat in den ersten drei Spielen für Borussia Dortmund sieben Tore erzielt.

Haaland gegen Herzog-Team Israel?

Norwegen trifft beim Vorhaben, sich erstmals seit der EM 2000 wieder für ein großes Turnier zu qualifizieren, im Play-off-Halbfinale am 26. März in Oslo auf Serbien. Im Falle eines Sieges käme es fünf Tage später gegen Schottland oder Israel ebenfalls in Oslo zu einem Finale um das EM-Ticket.

Bayern-Stürmer Ivan Perisic hat sich einen Bruch im Außenknöchel

zugezogen. Der 31-jährige Kroate müsse operiert werden und kann erst

in vier Wochen wieder ins Aufbautraining einsteigen. Perisic zog sich die Verletzung im Abschlusstraining für das Cup-Achtelfinale gegen Hoffenheim am Mittwoch bei einem Zweikampf mit Neuzugang Alvaro Odriozola zu. Perisic ist noch bis zum Sommer mit Kaufoption von Inter Mailand ausgeliehen. Zuletzt stand er fünfmal in Folge in der Startformation.