Der frühere Bayern-Coach und "Co" bei Salzburg Niko Kovac könnte möglicherweise doch früher auf die Trainerbank zurückkehren als ursprünglich geplant.

Niko Kovac © GEPA

Wie die Online-Portale "goal.com" und "spox.com" berichten, habe Kovacs Management Kontakt zu Arsenal London aufgenommen, um ein mögliches Engagement beim englischen Traditionsverein auszuloten. Demnach soll der 48-Jährige großes Interesse an dem Arsenal-Job haben.

Für den (heutigen) Montagabend (21.00 Uhr MEZ) habe Kovac in London einen Besuch des Arsenal-Spiels bei West Ham United geplant. Arsenal hatte sich am 29. November von Trainer Unai Emery getrennt. Seitdem betreut der Schwede Freddie Ljungberg als Interimscoach die Mannschaft. Dennoch konnte die Serie von neun Pflichtspielen ohne Sieg bisher nicht beendet werden. So erfolglos war Arsenal seit 1992 nicht mehr.