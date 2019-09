Facebook

Martin Hinteregger © AP

Das nennt man wahrhaftige Fanbetreuung. Ein Anhänger von Eintracht Frankfurt, der nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund noch versuchte, Martin Hinteregger persönlich zu treffen, kam in engeren Kontakt mit dem Österreicher, als er es in seinen kühnsten Träumen erwartet hätte. Wie "11 Freunde" berichtet, nahm der ÖFB-Teamverteidiger den Fan in seinem Auto mit und brachte ihn zum Bahnhof.

Dawid Kowal ist kein Frankfurter, sondern wohnt nahe dem Hoffenheimer Stadion. Aber er hält der Eintracht die Daumen und gehört als eingefleischter Anhänger von Hinteregger zur sogenannten Hinti-Army.

"Ohne groß zu überlegen, habe ich einfach spontan gefragt: Sag mal, kannst du mich ein Stück mitnehmen. Ich muss in Richtung Bahnhof", wird Kowal zitiert. Hinteregger soll den Beifahrersitz frei geräumt und gesagt haben: »Klar, spring rein!«