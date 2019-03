David Alaba hat sich für die Fußball-Qualifikationsspiele des österreichischen Fußball-Nationalteams am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel fit gemeldet.

David Alaba gab grünes Licht © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Nach den Ausfällen von Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch, Guido Burgstaller und Hannes Wolf hat das ÖFB-Team im Vorfeld des Auftakts in die EM-Qualifikation gegen Polen (Donnerstag, 20.45 Uhr, Ernst-Happel-Stadion Wien) auch um den Einsatz von David Alaba gebangt.

Zum Glück gibt es Entwarnung. "Es ist alles okay", sagte der Bayern-Profi, der erst am Montagabend nach Untersuchungen bei Bayern München in Wien ankam. "Ich steige heute ins Training ein und gehe davon aus, dass ich am Donnerstag spiele."

David Alaba hat schon seit längerer Zeit immer wieder mit einer Sehnenreizung am Ischiasnerv zu kämpfen. "Es zieht sich und ist sehr mühsam", meint der 26-Jährige, der mit dem deutschen Rekordmeister zwar in der Champions League ausgeschieden ist, aber die Tabelle in der deutschen Bundesliga anführt.

