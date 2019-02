Facebook

Marcel Sabitzer (rechts) © GEPA pictures

Durch ein spätes Tor von Willi Orban (89.) kam Leipzig in der deutschen Bundesliga zu Hause gegen Hoffenheim noch zu einem 1:1. Die Gäste waren durch Andrej Kramaric schon in der 22. Minute in Führung gegangen.

Leipzig liegt einen Punkt hinter Mönchengladbach an vierter Stelle. Insgesamt kamen an diesem Abend fünf Österreicher zum Einsatz. Bei den Hausherren spielten Marcel Sabitzer und Konrad Laimer durch, Stefan Ilsanker wurde zur Pause ausgewechselt. Bei Hoffenheim bestritten Florian Grillitsch und Stefan Posch die gesamte Spielzeit.