Bayer 04 Leverkusen hat Trainer Heiko Herrlich entlassen. Das gab der Tabellenneunte am Sonntag offiziell bekannt. Nachfolger als Coach der Werkself wird der ehemalige BVB-Trainer Peter Bosz. Auch Herrlichs Co-Trainer Nico Schneck muss gehen.

"Heiko Herrlich hat unserer Mannschaft im Vorjahr nach einer zuvor sehr schwierigen Saison wichtige Impulse verliehen und uns ins internationale Geschäft zurückgebracht. Bis zuletzt hatten wir die Überzeugung und den Willen, mit ihm als Cheftrainer die Wende zum Guten zu schaffen. Doch leider ist mittlerweile eine Stagnation in der Entwicklung des Teams nicht mehr zu leugnen. Auch wenn wir zum Jahresende hin wieder den Anschluss an die internationalen Plätze hergestellt haben, befinden wir uns nach der insgesamt nicht befriedigenden Halbserie in einer Situation, die einen Trainerwechsel aus unserer Sicht notwendig macht", sagte Rudi Völler als Geschäftsführer Sport.

Heiko Herrlich half auch der Hertha-Sieg nichts mehr

"Unter der sportlichen Leitung von Peter Bosz wollen wir versuchen, unseren ambitionierten Ansprüchen so schnell wie möglich wieder gerecht zu werden", so der Vorsitzende der Bayer-Geschäftsführung, Fernando Carro. "Dabei steht natürlich auch die Mannschaft in der Pflicht. Sie muss wieder regelmäßig die ohne Zweifel vorhandene Qualität abrufen, die sie im vergangenen halben Jahr leider zu selten demonstriert hat."

Herrlich half somit auch der 3:1-Sieg über Hertha BSC am 17. Spieltag nichts mehr. Die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Leverkusener beendeten die Hinrunde mit nur 24 Punkten auf Platz 9.

Herrlichs Ära in Leverkusen umfasst somit 32 Siege, 14 Remis und 18 Niederlagen. Im Sommer 2017 übernahm er die Mannschaft und führte Bayer in seinem ersten Jahr auf Rang 5 in der Bundesliga und qualifizierte sich damit für die Europa League.

Rolfes: Bosz steht für begeisternden Fußball

Sein Nachfolger Bosz, der im Vorjahr nach 15 Bundesligaspielen bei Borussia Dortmund entlassen wurde, erhält unterm Bayer-Kreuz einen Vertrag bis ins Jahr 2020. Der Niederländer wird am 4. Januar seinen Dienst bei den Rheinländern antreten.

Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes sagt, dass Ex-BVB-Trainer Bosz "für offensiven, temporeichen und begeisternden Fußball" stehe: "Er hat auf seinen Trainerstationen immer eine besondere Passion bei der Arbeit mit jungen Spielern gezeigt. Peter passt auch deswegen hervorragend zu uns, denn wir setzen seit vielen Jahren darauf, hochtalentierte Nachwuchskräfte weiterzuentwickeln und sie in einer ausgewogenen Kombination mit erfahrenen Profis auf Topniveau zu heben. Unsere Mannschaft wird vom Trainer Peter Bosz profitieren", unterstreicht Rolfes. "Insbesondere mit Ajax Amsterdam hat er bewiesen, dass er junge Spieler verbessern, Mannschaften formen und auch international etablieren kann."

Bayer Leverkusen: Alle Trainer seit 2003 im Überblick

Trainer Amtszeit Klaus Augenthaler Mai 2003 bis September 2005 Rudi Völler September bis Oktober 2005 Michael Skibbe Oktober 2005 bis Mai 2008 Bruno Labbadia Juli 2008 bis Juni 2009 Jupp Heynckes September 2009 bis Juni 2011 Robin Dutt Juli 2011 bis März 2012 Sascha Lewandowski April 2012 bis Juni 2013 Sami Hyypiä Juli 2013 bis April 2014 Roger Schmidt Juli 2014 bis März 2017 Tayfun Korkut März 2017 bis Juni 2017 Heiko Herrlich Juli 2017 bis Dezember 2018

